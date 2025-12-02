BBVA Aktie
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die BBVA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die BBVA-Aktie bei 5,61 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 781,896 BBVA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 18,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 428,37 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 33 428,37 EUR, was einer positiven Performance von 234,28 Prozent entspricht.
Am Markt war BBVA jüngst 106,83 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|BBVA Buy
|UBS AG
|31.10.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
