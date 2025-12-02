BBVA Aktie

Lohnende BBVA-Investition? 02.12.2025 10:03:57

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in BBVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die BBVA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die BBVA-Aktie bei 5,61 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BBVA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 781,896 BBVA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.12.2025 auf 18,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33 428,37 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 33 428,37 EUR, was einer positiven Performance von 234,28 Prozent entspricht.

Am Markt war BBVA jüngst 106,83 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

18.11.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 BBVA Buy UBS AG
31.10.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
