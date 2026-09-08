BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Frühes Investment
|
08.09.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 08.09.2023 wurde die BBVA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die BBVA-Anteile bei 6,97 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 434,720 BBVA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (25,38 EUR), wäre das Investment nun 36 413,20 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +264,13 Prozent.
Insgesamt war BBVA zuletzt 139,75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|25,31
|-0,20%