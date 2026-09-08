BBVA Aktie

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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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Frühes Investment 08.09.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in BBVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 08.09.2023 wurde die BBVA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die BBVA-Anteile bei 6,97 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 434,720 BBVA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.09.2026 gerechnet (25,38 EUR), wäre das Investment nun 36 413,20 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +264,13 Prozent.

Insgesamt war BBVA zuletzt 139,75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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07:41 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 BBVA Neutral UBS AG
18.08.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
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