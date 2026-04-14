BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Frühes Investment
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14.04.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden BBVA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das BBVA-Papier bei 11,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 858,001 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 19,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 902,62 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,03 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von BBVA belief sich zuletzt auf 112,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com