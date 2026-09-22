EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BBVA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BBVA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,44 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 183,760 BBVA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 621,56 EUR, da sich der Wert einer BBVA-Aktie am 21.09.2026 auf 25,15 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 362,16 Prozent.

Am Markt war BBVA jüngst 135,73 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at