BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Lukrative BBVA-Investition?
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26.05.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 5 Jahren eingefahren
Das BBVA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen BBVA-Anteile an diesem Tag bei 5,08 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 966,955 BBVA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.05.2026 auf 20,09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39 516,13 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 295,16 Prozent.
BBVA war somit zuletzt am Markt 107,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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