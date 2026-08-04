BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Lohnende BBVA-Anlage?
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04.08.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht
Am 04.08.2025 wurde die BBVA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BBVA-Anteile bei 14,80 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die BBVA-Aktie investierten, hätten nun 6,757 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 24,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166,76 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 66,76 Prozent vermehrt.
BBVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 133,20 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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