BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Hochrechnung
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12.05.2026 10:04:15
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BBVA-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die BBVA-Aktie an diesem Tag bei 13,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,666 BBVA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,76 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 143,81 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,81 Prozent angezogen.
Insgesamt war BBVA zuletzt 105,45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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