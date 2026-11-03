BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Langfristige Anlage
|
03.11.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem BBVA-Papier statt. Diesen Tag beendeten die BBVA-Anteile bei 7,73 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 129,299 BBVA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 790,28 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 02.11.2026 auf 21,58 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 179,03 Prozent.
BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 114,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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