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BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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Lohnendes BBVA-Investment? 28.07.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BBVA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die BBVA-Anteile bei 4,96 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hat, hat nun 2 014,866 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BBVA-Aktie auf 23,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46 744,88 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 367,45 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von BBVA belief sich zuletzt auf 126,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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