BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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Profitables BBVA-Investment? 28.04.2026 10:03:39

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BBVA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BBVA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BBVA-Papier investiert hätte, hätte er nun 222,593 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 165,83 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Anteils am 27.04.2026 auf 18,72 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 4 165,83 EUR, was einer positiven Performance von 316,58 Prozent entspricht.

BBVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 104,35 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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