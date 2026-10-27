EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in BBVA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die BBVA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren BBVA-Anteile an diesem Tag 17,20 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,814 BBVA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BBVA-Anteile wären am 26.10.2026 132,15 EUR wert, da der Schlussstand 22,73 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,15 Prozent zugenommen.

BBVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 123,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at