EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BBVA-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem BBVA-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,47 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 829,317 BBVA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 735,63 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 04.05.2026 auf 17,90 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 227,36 Prozent.

Der Börsenwert von BBVA belief sich zuletzt auf 104,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at