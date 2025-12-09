BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|BBVA-Investmentbeispiel
|
09.12.2025 10:03:51
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die BBVA-Anteile bei 4,16 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,067 BBVA-Aktien. Die gehaltenen BBVA-Papiere wären am 08.12.2025 456,32 EUR wert, da der Schlussstand 18,96 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 456,32 EUR, was einer positiven Performance von 356,32 Prozent entspricht.
BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 108,61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten
|
02.12.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.11.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|BBVA-Aktie sinkt: Weniger Gewinn trotz Ertragswachstum (Dow Jones)
|
30.10.25
|ROUNDUP: Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger (dpa-AFX)