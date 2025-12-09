EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BBVA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die BBVA-Anteile bei 4,16 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,067 BBVA-Aktien. Die gehaltenen BBVA-Papiere wären am 08.12.2025 456,32 EUR wert, da der Schlussstand 18,96 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 456,32 EUR, was einer positiven Performance von 356,32 Prozent entspricht.

BBVA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 108,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

