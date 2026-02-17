BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Profitable BBVA-Anlage?
|
17.02.2026 10:11:40
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die BBVA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12,20 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,200 BBVA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BBVA-Papiers auf 19,51 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,98 Prozent vermehrt.
Der BBVA-Wert an der Börse wurde auf 108,95 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
