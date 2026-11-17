Das BBVA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der BBVA-Anteile betrug an diesem Tag 6,03 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,586 BBVA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 390,28 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Anteils am 16.11.2026 auf 23,53 EUR belief. Mit einer Performance von +290,28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war BBVA zuletzt 128,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at