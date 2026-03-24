EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BBVA-Aktie Anlegern gebracht.

Am 24.03.2023 wurde das BBVA-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die BBVA-Aktie an diesem Tag bei 6,13 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 631,588 BBVA-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 30 086,47 EUR, da sich der Wert eines BBVA-Papiers am 23.03.2026 auf 18,44 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 200,86 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von BBVA belief sich zuletzt auf 104,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at