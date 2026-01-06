BBVA Aktie

BBVA Aktie

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

BBVA-Investment 06.01.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in BBVA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren BBVA-Anteile an diesem Tag 4,31 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das BBVA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,207 BBVA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 20,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 478,53 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 378,53 Prozent.

Der Börsenwert von BBVA belief sich jüngst auf 116,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

