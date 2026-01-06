BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|BBVA-Investment
|
06.01.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren BBVA-Anteile an diesem Tag 4,31 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das BBVA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,207 BBVA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 20,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 478,53 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 378,53 Prozent.
Der Börsenwert von BBVA belief sich jüngst auf 116,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Nachrichten
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|BBVA-Aktie gefragt: Riesiger Aktienrückkauf geplant (Dow Jones)
|
19.12.25