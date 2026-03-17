EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BBVA-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das BBVA-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der BBVA-Anteile betrug an diesem Tag 13,28 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hat, hat nun 75,330 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (18,10 EUR), wäre die Investition nun 1 363,47 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 36,35 Prozent.

Insgesamt war BBVA zuletzt 103,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at