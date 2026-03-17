BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 17.03.2026 10:03:59

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient

EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen BBVA-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das BBVA-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der BBVA-Anteile betrug an diesem Tag 13,28 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die BBVA-Aktie investiert hat, hat nun 75,330 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.03.2026 gerechnet (18,10 EUR), wäre die Investition nun 1 363,47 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 36,35 Prozent.

Insgesamt war BBVA zuletzt 103,01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten