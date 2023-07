EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen BBVA-Investment verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Der Schlusskurs des BBVA-Papiers betrug an diesem Tag 6,05 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 165,344 BBVA-Aktien. Die gehaltenen BBVA-Papiere wären am 24.07.2023 1 176,92 EUR wert, da der Schlussstand 7,12 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,69 Prozent.

Der BBVA-Wert an der Börse wurde auf 41,98 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at