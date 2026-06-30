EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in BBVA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

BBVA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,99 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 200,452 BBVA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 319,74 EUR, da sich der Wert einer BBVA-Aktie am 29.06.2026 auf 21,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 331,97 Prozent erhöht.

Alle BBVA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 119,63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at