BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Profitables BBVA-Investment?
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30.06.2026 10:03:52
EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 10 Jahren verdient
BBVA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,99 EUR. Bei einem BBVA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 200,452 BBVA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 319,74 EUR, da sich der Wert einer BBVA-Aktie am 29.06.2026 auf 21,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 331,97 Prozent erhöht.
Alle BBVA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 119,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com