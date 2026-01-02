BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BNP Paribas-Investment 02.01.2026 10:03:35

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,23 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,915 BNP Paribas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,68 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 31.12.2025 auf 80,79 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,68 Prozent.

BNP Paribas war somit zuletzt am Markt 89,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.mehr Analysen

18.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BNP Paribas S.A. 81,50 0,26% BNP Paribas S.A.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:28 Kryptowährungen im 4. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
08:27 Rohstoffe im 4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.01.26 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
01.01.26 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.01.26 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX in Grün -- Hang Seng legt zu - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag startet der heimische Aktienmarkt schwächer ins neue Handelsjahr. Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich zurück. Vor dem Wochenende geht es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen bleiben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen