EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,23 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,915 BNP Paribas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 154,68 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 31.12.2025 auf 80,79 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 54,68 Prozent.

BNP Paribas war somit zuletzt am Markt 89,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at