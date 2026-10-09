BNP Paribas Aktie

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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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BNP Paribas-Investition 09.10.2026 10:04:05

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das BNP Paribas-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,31 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,280 BNP Paribas-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 1 808,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,90 Prozent erhöht.

Der BNP Paribas-Wert an der Börse wurde auf 101,53 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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