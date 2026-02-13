BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Profitable BNP Paribas-Investition?
|
13.02.2026 10:03:58
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die BNP Paribas-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das BNP Paribas-Papier an diesem Tag bei 63,32 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,579 BNP Paribas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 144,65 EUR, da sich der Wert einer BNP Paribas-Aktie am 12.02.2026 auf 91,59 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 44,65 Prozent.
BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
