BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Rentable BNP Paribas-Investition?
|
13.03.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Zur Schlussglocke waren BNP Paribas-Anteile an diesem Tag 56,15 EUR wert. Bei einem BNP Paribas-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,809 BNP Paribas-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie auf 85,80 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 528,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52,80 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte BNP Paribas einen Börsenwert von 94,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
