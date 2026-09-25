BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Lohnender BNP Paribas-Einstieg?
|
25.09.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingefahren
Am 25.09.2023 wurde die BNP Paribas-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 60,42 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BNP Paribas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 165,508 BNP Paribas-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 290,96 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 24.09.2026 auf 98,43 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,91 Prozent vermehrt.
Am Markt war BNP Paribas jüngst 111,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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