EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren BNP Paribas-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 54,89 EUR wert. Bei einem BNP Paribas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,822 BNP Paribas-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 166,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,54 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +66,77 Prozent.

Insgesamt war BNP Paribas zuletzt 105,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at