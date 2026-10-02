BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|Langfristige Anlage
|
02.10.2026 10:04:08
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren abgeworfen
Die BNP Paribas-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 54,89 EUR wert. Bei einem BNP Paribas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,822 BNP Paribas-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 166,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 91,54 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +66,77 Prozent.
Insgesamt war BNP Paribas zuletzt 105,53 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com