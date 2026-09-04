BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|BNP Paribas-Investition im Blick
|
04.09.2026 10:03:59
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht
Am 04.09.2021 wurden BNP Paribas-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,87 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investierten, hätten nun 185,632 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 19 331,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104,14 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 93,32 Prozent gesteigert.
BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 114,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|104,26
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.