EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen BNP Paribas-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 04.09.2021 wurden BNP Paribas-Anteile an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,87 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investierten, hätten nun 185,632 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 19 331,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104,14 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 93,32 Prozent gesteigert.

BNP Paribas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 114,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at