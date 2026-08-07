BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Profitables BNP Paribas-Investment? 07.08.2026 10:03:56

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in BNP Paribas eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das BNP Paribas-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die BNP Paribas-Anteile bei 54,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BNP Paribas-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,519 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BNP Paribas-Papiere wären am 06.08.2026 2 085,19 EUR wert, da der Schlussstand 112,60 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,52 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für BNP Paribas eine Börsenbewertung in Höhe von 124,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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