EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die BNP Paribas-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 44,68 EUR. Bei einem BNP Paribas-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 223,839 BNP Paribas-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 112,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 159,49 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 151,59 Prozent angewachsen.

Alle BNP Paribas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 124,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at