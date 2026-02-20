EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BNP Paribas-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 48,33 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in BNP Paribas-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,693 BNP Paribas-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.02.2026 1 941,85 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 93,84 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,19 Prozent gesteigert.

Alle BNP Paribas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 103,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at