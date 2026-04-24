BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|BNP Paribas-Investment im Blick
|
24.04.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 24.04.2016 wurden BNP Paribas-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,79 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BNP Paribas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,925 BNP Paribas-Anteilen. Die gehaltenen BNP Paribas-Papiere wären am 23.04.2026 1 889,73 EUR wert, da der Schlussstand 90,31 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 88,97 Prozent vermehrt.
BNP Paribas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99,82 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
17:58
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
23.04.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)