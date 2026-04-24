BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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BNP Paribas-Investment im Blick 24.04.2026 10:03:40

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 24.04.2016 wurden BNP Paribas-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BNP Paribas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,79 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BNP Paribas-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,925 BNP Paribas-Anteilen. Die gehaltenen BNP Paribas-Papiere wären am 23.04.2026 1 889,73 EUR wert, da der Schlussstand 90,31 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 88,97 Prozent vermehrt.

BNP Paribas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99,82 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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