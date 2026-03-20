BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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Profitabler BNP Paribas-Einstieg? 20.03.2026 10:04:04

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das BNP Paribas-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BNP Paribas-Anteile 51,15 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 195,503 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 518,08 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 19.03.2026 auf 84,49 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 16 518,08 EUR, was einer positiven Performance von 65,18 Prozent entspricht.

BNP Paribas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 93,01 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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