BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
BNP Paribas-Investment im Blick 09.01.2026 10:05:10

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BNP Paribas-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das BNP Paribas-Papier an diesem Tag 59,95 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,681 BNP Paribas-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BNP Paribas-Anteile wären am 08.01.2026 1 376,15 EUR wert, da der Schlussstand 82,50 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +37,61 Prozent.

Alle BNP Paribas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

mehr Nachrichten