BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
|BNP Paribas-Investment im Blick
|
09.01.2026 10:05:10
EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BNP Paribas-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das BNP Paribas-Papier an diesem Tag 59,95 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,681 BNP Paribas-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BNP Paribas-Anteile wären am 08.01.2026 1 376,15 EUR wert, da der Schlussstand 82,50 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +37,61 Prozent.
Alle BNP Paribas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
09.01.26
|Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
09.01.26
|Aufschläge in Europa: So steht der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.01.26