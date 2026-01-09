EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BNP Paribas-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das BNP Paribas-Papier an diesem Tag 59,95 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,681 BNP Paribas-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BNP Paribas-Anteile wären am 08.01.2026 1 376,15 EUR wert, da der Schlussstand 82,50 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +37,61 Prozent.

Alle BNP Paribas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at