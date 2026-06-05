EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BNP Paribas-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 05.06.2023 wurde das BNP Paribas-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 55,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,883 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 680,44 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 04.06.2026 auf 93,97 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 68,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas belief sich zuletzt auf 102,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at