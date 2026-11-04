Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Lukrative Danone-Anlage?
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04.11.2026 10:03:34
EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 04.11.2023 wurde die Danone-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 57,05 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,753 Danone-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 115,72 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 03.11.2026 auf 66,02 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,72 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Danone belief sich zuletzt auf 42,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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