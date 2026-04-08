EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Danone-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.04.2016 wurde das Danone-Papier an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 59,67 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,676 Danone-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.04.2026 116,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,26 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 116,07 EUR entspricht einer Performance von +16,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Danone belief sich zuletzt auf 44,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at