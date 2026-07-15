EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Danone-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Danone-Anteile bei 55,63 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 179,759 Danone-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 892,32 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 14.07.2026 auf 71,72 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 28,92 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Danone eine Börsenbewertung in Höhe von 46,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at