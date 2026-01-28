Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Frühe Investition
|
28.01.2026 10:04:00
EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Danone-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Danone-Papier bei 49,53 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 201,918 Danone-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 358,91 EUR, da sich der Wert einer Danone-Aktie am 27.01.2026 auf 66,16 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 33,59 Prozent gleich.
Danone markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|27.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|26.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
