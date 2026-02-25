EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Danone-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 25.02.2023 wurde die Danone-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 53,77 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,860 Danone-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.02.2026 auf 72,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,02 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,02 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Danone bezifferte sich zuletzt auf 46,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at