Danone-Anlage unter der Lupe 14.01.2026 10:03:57

EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Danone-Aktie Anlegern gebracht.

Am 14.01.2016 wurden Danone-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Danone-Papier bei 58,02 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,723 Danone-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 133,70 EUR, da sich der Wert eines Danone-Anteils am 13.01.2026 auf 77,58 EUR belief. Mit einer Performance von +33,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Danone betrug jüngst 49,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

