EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Danone-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Danone-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Danone-Papier bei 57,73 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Danone-Aktie investiert, befänden sich nun 1,732 Danone-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.07.2026 123,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,46 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,78 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Danone einen Börsenwert von 46,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at