Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Danone-Investment im Blick
|
19.08.2026 10:03:37
EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätte eine Investition in Danone von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Danone-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63,82 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Danone-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,669 Danone-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 026,01 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,60 Prozent.
Danone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 41,89 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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