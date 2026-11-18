Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|Profitable Danone-Anlage?
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18.11.2026 10:03:19
EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Danone-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Danone-Anteile bei 57,29 EUR. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Danone-Aktie investiert hat, hat nun 174,540 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (69,84 EUR), wäre die Investition nun 12 189,89 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +21,90 Prozent.
Danone war somit zuletzt am Markt 45,37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
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