EURO STOXX 50-Papier Danone-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Danone von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Danone-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit Danone-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Danone-Papier an diesem Tag bei 59,56 EUR. Bei einem Danone-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 167,898 Danone-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 10 339,15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,58 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,39 Prozent.

Der Danone-Wert an der Börse wurde auf 39,99 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at