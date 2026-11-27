Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Engie (ex GDF Suez) gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Engie (ex GDF Suez)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,662 Engie (ex GDF Suez)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2026 auf 24,83 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 215,07 EUR wert. Mit einer Performance von +115,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Engie (ex GDF Suez) belief sich jüngst auf 61,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at