Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Engie (ex GDF Suez)-Investment? 09.10.2026 10:04:05

EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Engie (ex GDF Suez)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 529,661 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 028,60 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 08.10.2026 auf 22,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,29 Prozent vermehrt.

Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 57,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)

mehr Nachrichten

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

mehr Analysen
25.09.26 Engie Outperform Bernstein Research
23.09.26 Engie Outperform Bernstein Research
22.09.26 Engie Outperform Bernstein Research
09.09.26 Engie Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Engie Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Engie (ex GDF Suez) 22,79 0,57% Engie (ex GDF Suez)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:18 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen