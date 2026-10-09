EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Engie (ex GDF Suez)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Engie (ex GDF Suez)-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 529,661 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 028,60 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Anteils am 08.10.2026 auf 22,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,29 Prozent vermehrt.

Am Markt war Engie (ex GDF Suez) jüngst 57,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at