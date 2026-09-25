EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Engie (ex GDF Suez)-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,547 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 200,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,42 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 200,17 EUR, was einer positiven Performance von 100,17 Prozent entspricht.

Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at