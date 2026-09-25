Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Rentabler Engie (ex GDF Suez)-Einstieg?
|
25.09.2026 10:03:40
EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Engie (ex GDF Suez) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Engie (ex GDF Suez)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,547 Engie (ex GDF Suez)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 200,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,42 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 200,17 EUR, was einer positiven Performance von 100,17 Prozent entspricht.
Alle Engie (ex GDF Suez)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|12:51
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|12:51
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|12:51
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.25
|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Engie (ex GDF Suez)
|23,53
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.