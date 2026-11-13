Engie Aktie

Engie ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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Langfristige Investition 13.11.2026 10:03:46

EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren verdient

EURO STOXX 50-Papier Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Engie (ex GDF Suez)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Engie (ex GDF Suez)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Engie (ex GDF Suez)-Aktie an diesem Tag bei 15,32 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hat, hat nun 65,266 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,14 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 640,78 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,08 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Engie (ex GDF Suez) eine Marktkapitalisierung von 62,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

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