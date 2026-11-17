So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in EssilorLuxottica-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das EssilorLuxottica-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das EssilorLuxottica-Papier an diesem Tag 179,38 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die EssilorLuxottica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,557 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,85 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Papiers am 16.11.2026 auf 184,50 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 102,85 EUR entspricht einer Performance von +2,85 Prozent.

Alle EssilorLuxottica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 83,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at