EssilorLuxottica Aktie
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
|Performance unter der Lupe
|
27.10.2026 10:03:29
EURO STOXX 50-Papier EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EssilorLuxottica-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem EssilorLuxottica-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 169,92 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EssilorLuxottica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,589 EssilorLuxottica-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 102,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 175,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,99 Prozent.
Insgesamt war EssilorLuxottica zuletzt 80,43 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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